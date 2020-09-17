Замглавы МИД РФ заявил послу США о недопустимости вмешательства в дела Минска

Замглавы российского МИД Андрей Руденко обсудил с послом США в России Джоном Салливаном последние события в Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел России.

В ходе данного разговора Руденко подчеркнул недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы в республике и отметил перспективность конституционной реформы в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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