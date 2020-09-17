В Кремле уточнили, возможно ли возвращение к режиму самоизоляции

В Кремле пока не обсуждают возможность возвращения к режиму самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, это связано с тем, что в ходе острой фазы борьбы с COVID-19 во всех регионах России заблаговременно были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии.

«Мобилизация состоялась, она осуществлялась под строгим контролем правительственного штаба, в этой работе принимал личное участие президент России », — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что мобилизация здравоохранения сейчас позволяет гораздо более гибко относиться к росту числа зараженных, «но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Заразен 90 дней: Попова рассказала о последствиях ковида

— Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

— В России выявлено 5 762 новых случая коронавируса