В Кремле уточнили, возможно ли возвращение к режиму самоизоляции
В Кремле пока не обсуждают возможность возвращения к режиму самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, это связано с тем, что в ходе острой фазы борьбы с COVID-19 во всех регионах России заблаговременно были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии.
«Мобилизация состоялась, она осуществлялась под строгим контролем правительственного штаба, в этой работе принимал личное участие президент России », — сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что мобилизация здравоохранения сейчас позволяет гораздо более гибко относиться к росту числа зараженных, «но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет».
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