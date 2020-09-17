Помощник Лукашенко: угроза силового захвата власти в Белоруссии купирована

Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что угроза силового захвата власти в республике купирована. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

«Уличные бои ничего не дали. Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает — можно вспомнить и про закон», — сказал Бельский.

В продолжающихся в стране акциях протеста он видит выплескивание агрессии, скопившейся из-за ограничений, введенных из-за коронавируса и «недоработок власти».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Колесниковой вменяют публичные призывы к захвату власти

— Лукашенко «поставил точку» в обсуждении выборов

— Лукашенко лишил дипломатического ранга ряд экс-послов