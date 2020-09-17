Заразившийся коронавирусом мэр Харькова доставлен в берлинскую клинику
Заразившийся коронавирусом и впавший в кому мэр Харькова доставлен в берлинскую клинику «Шарите». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бизнесмена и друга градоначальника Павла Фукса.
«Около часа ночи (в ночь на 17 сентября) Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите», — сказал он.
В настоящее время состояние мэра оценивается как тяжелое.
По словам Фукса, Кернес в сознании, им удалось обменяться несколькими словами по видеосвязи.
Ранее СМИ сообщали, что политик заразился коронавирусом в начале сентября, болезнь протекает в тяжелой форме, в связи с чем было принято решение отправить его на лечение за границу.
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