Депутат ГД от Чечни обратится в ГП из-за помывших обувь в калининградском источнике

Депутат Государственной думы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генеральную прокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после появления в СМИ материалов об осквернении источника при православном храме в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченский народ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий назвал случившееся осквернением святыни и ужасным событием. По его мнению, СМИ «добавили остроты» в ситуацию, стремясь «сделать трафик за счет громких заголовков».

«Они попытались демонизировать чеченский народ, который как никто другой знает цену межрелигиозного мира», — заявил Саралиев.

Депутат также уточнил, что на видеоматериале были не чеченцы.

«Я подготовил письмо в Генпрокуратуру РФ на предмет наличия в действиях журналистов преступлений касательно «разжигания межнациональной розни» и нарушения закона о СМИ», — сказал Саралиев.

При этом он добавил, что не ожидает, что начнется уголовное дело, считая достаточным административное наказание.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором несколько молодых людей со смехом помыли ботинки в источнике со святой водой при православном храме в Калининграде. Изначально предполагалось, что они являются уроженцами Чечни.

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