В МИД Китая подчеркнули прочную связь с Россией

Глава МИД Китая Ван И по итогам визита в Москву заявил, что сплоченность КНР и РФ «прочна как скала», поэтому никакие внешние факторы не смогут повлиять на сотрудничество двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сплоченность Китая и России прочна как скала, а дружба нерушима», — сказал министр.

По его словам, в «условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки» прочные отношения между Москвой и Пекином имеют огромное значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности.

Ван И также отметил, что некоторые страны применяют политику психологического террора, руководствуясь личными стремлениями, вмешиваются во внутренние дела других государств, стремятся сдерживать и оказывают давление на Россию и Китай, подрывая безопасность и стабильность вокруг них.

«Китай и Россия будут...вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Переговоры с главой МИД КНР Ван И и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым состоялись 11 сентября в Москве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео призвал НАТО учитывать угрозы, исходящие от России и Китая

— Новый премьер Японии намерен выстраивать устойчивые отношения с РФ и Китаем

— Пентагон назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками