В МИД Китая подчеркнули прочную связь с Россией
Глава МИД Китая Ван И по итогам визита в Москву заявил, что сплоченность КНР и РФ «прочна как скала», поэтому никакие внешние факторы не смогут повлиять на сотрудничество двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сплоченность Китая и России прочна как скала, а дружба нерушима», — сказал министр.
По его словам, в «условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки» прочные отношения между Москвой и Пекином имеют огромное значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности.
Ван И также отметил, что некоторые страны применяют политику психологического террора, руководствуясь личными стремлениями, вмешиваются во внутренние дела других государств, стремятся сдерживать и оказывают давление на Россию и Китай, подрывая безопасность и стабильность вокруг них.
«Китай и Россия будут...вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.
Переговоры с главой МИД КНР Ван И и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым состоялись 11 сентября в Москве.
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