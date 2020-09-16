Лукашенко лишил дипломатического ранга ряд экс-послов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга ряд бывших послов. Об этом сообщает БелТА.

Так, ранга были лишены бывший посол Белоруссии во Франции Павел Латушко, а также экс-посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня из-за «совершения поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Кроме того, решением главы государства был освобожден от должности белорусского посла в Латвии Василий Маркович, его также лишили дипломатического ранга. Причиной стало «ненадлежащее исполнение обязанностей».

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