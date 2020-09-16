Лукашенко лишил дипломатического ранга ряд экс-послов

Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга ряд бывших послов. Об этом сообщает БелТА.

Так, ранга были лишены бывший посол Белоруссии во Франции Павел Латушко, а также экс-посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня из-за «совершения поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Кроме того, решением главы государства был освобожден от должности белорусского посла в Латвии Василий Маркович, его также лишили дипломатического ранга. Причиной стало «ненадлежащее исполнение обязанностей».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Лукашенко заявил, что протестующие хотели захватить административные здания

Маас призвал РФ повлиять на Белоруссию для деэскалации

Лукашенко заявил о готовности переориентации грузопотоков с портов Балтии на РФ