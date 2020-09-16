Тихановскую пригласили в Европарламент

Глава Европарламента Давид Сассоли пригласил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую посетить Европейский парламент. Об этом политик написал в Twitter.

«Сегодня я разговаривал со Светланой Тихановской о тревожной ситуации в Белоруссии, она приняла наше приглашение в Европейский парламент», — сообщил Сассоли.

Он подчеркнул, что Европарламент поддерживает народ Белоруссии «в борьбе за демократию и за свободный выбор будущего своей страны».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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