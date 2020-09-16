Помпео обратился к РФ с призывом уважать суверенитет Белоруссии
Глава госдепа США Майк Помпео обратился к России с призывом уважать суверенитет Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как уточняет агентство, соответствующее заявление госсекретарь сделал после переговоров с главой МИД Британии Домиником Раабом.
Помпео также назвал белорусские протесты вдохновляющими и призвал власти страны прекратить жестокость в отношении участников акций. Он подчеркнул, что Вашингтон выступает с требованием к белорусским властям «немедленного освобождения гражданина США».
«Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Белоруссии», — заключил Помпео.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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