Евросоюз отказался обсуждать с Россией Навального без посредничества ОЗХО

Европейский союз отказался отвечать вопросы российского постпредства о ситуации с Алексеем Навальным, так как там считают, что это дело должно расследоваться в сотрудничестве с ОЗХО. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена «вопросниками», — говорится в сообщении.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где он несколько дней пролежал в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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