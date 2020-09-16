Песков заявил, что у Путина и Лукашенко нет дефицита общения

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают постоянный контакт, у них нет дефицита общения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Они контактируют постоянно, и телефонные разговоры, поэтому дефицита в двустороннем общении нет», — сказал Песков.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли 15 сентября в Сочи. Россия стала первой страной, которую белорусский лидер посетил после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

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