Песков заявил, что у Путина и Лукашенко нет дефицита общения
Карина Казанцева
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают постоянный контакт, у них нет дефицита общения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».
«Они контактируют постоянно, и телефонные разговоры, поэтому дефицита в двустороннем общении нет», — сказал Песков.
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли 15 сентября в Сочи. Россия стала первой страной, которую белорусский лидер посетил после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.
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