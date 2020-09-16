Премьеры России и Белоруссии провели телефонные переговоры

Премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры, обсудив сотрудничество в энергетике, транспорте и других сферах, пишет пресс-служба кабмина РФ.

«Мишустин и Головченко обсудили приоритетные задачи в контексте дальнейшего развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетической и транспортной сферам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьеры договорились активизировать взаимодействие российских и белорусских ведомств в различных областях.

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