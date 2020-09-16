В Кремле еще не приняли окончательное решение о повышении акциза на табак

Решение о повышении в следующем году налогов на добычу полезных ископаемых для химической и металлургической промышленности и ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никаких решений пока не принималось», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.

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