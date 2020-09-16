Елизавета II перестанет управлять Барбадосом

Генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон заявила, что королева Великобритании Елизавета II перестанет быть главой государства с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Он уточнил, что со следующего года остров официально станет республикой и выберет собственного главу. Это произойдет к 55-й годовщине независимости Барбадоса.

«Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое», — произнес Мэйсон в ходе открытия осенней сессии местного парламента.

Он также добавил, что парламентарии государства обдумают законопроекты о частичной декриминализации употребления марихуаны и легализации однополых союзов.

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