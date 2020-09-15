Трамп заявил, что Саудовская Аравия может присоединиться к соглашению с Израилем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Эр-Рияд сможет в подходящий момент присоединиться к соглашению о нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.
«Я поговорил с королем Саудовской Аравии (Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом). В подходящее время, я думаю, они присоединятся, я действительно так думаю», — заявил Трамп.
Бахрейн и ОАЭ подписали с Израилем соглашение о нормализации отношений и установлении дипломатических связей 15 сентября в Вашингтоне. Они были утверждены в рамках ранее заключенного Авраамского договора при посредничестве США.
До настоящего времени Израиль был признан лишь двумя арабскими странами — Египтом и Иорданией.
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