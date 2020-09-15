В МИД Белоруссии признали, что выборы прошли «по высоким канонам и не идеально»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что президентские выборы в республике по некоторым канонам прошли не идеально, но большая часть белорусов определила своего победителя, передает РИА «Новости».

«У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя», — начал Макей.

Он также прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Макей поинтересовался, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом. Он также удивлен, что они выносят вердикты о приемлемости результатов выборов.

«Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными», — добавил министр.

Притом он отметил, что Минск все еще готов к открытому и уважительному диалогу с ЕС.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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