Лавров призвал Мааса не политизировать инцидент с Навальным

Глава Министерства иностранных дел Росси Сергей Лавров провел переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе переговоров министр обсудили инцидент с Алексеем Навальным.

При этом Лавров обратился к Маасу с призывом не политизировать произошедшее.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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