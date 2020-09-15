Австрия заявила о желании быть посредником в урегулировании конфликта на Украине

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на востоке Украины, сообщает РИА «Новости».

«Мы хорошо разбираемся в теме, и если есть возможность внести вклад, мы всегда готовы. Конечно же, решение за российской и украинской сторонами, но мы в любое время готовы внести свой вклад», — сказал канцлер.

Он заявил, что лично посещал зону конфликта, когда был главой МИД во время председательства Австрии в ОБСЕ.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию.

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