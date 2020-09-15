Помпео заявил, что сохраняет оптимизм в отношении ядерной проблемы КНДР

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что сохраняет оптимизм в отношении урегулирования ядерной проблемы КНДР, сообщает ТАСС.

«Что касается упомянутой вами Северной Кореи, то у нас действительно были надежды на дальнейший прогресс, на движение председателя (Ким Чен Ына — прим. «Газеты.ru») в ином направлении. Однако, я все еще сохраняю оптимизм», — заявил Помпео.

По его словам, несмотря на то, что публичная работа в этом направлении приостановилась, США продолжают искать пути решения проблемы с Японией и Южной Кореей.

Ранее власти КНДР заявили, что переговоры с американскими властями по денуклеаризации полуострова зашли в тупик.

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