Помпео заявил, что сохраняет оптимизм в отношении ядерной проблемы КНДР
Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что сохраняет оптимизм в отношении урегулирования ядерной проблемы КНДР, сообщает ТАСС.
«Что касается упомянутой вами Северной Кореи, то у нас действительно были надежды на дальнейший прогресс, на движение председателя (Ким Чен Ына — прим. «Газеты.ru») в ином направлении. Однако, я все еще сохраняю оптимизм», — заявил Помпео.
По его словам, несмотря на то, что публичная работа в этом направлении приостановилась, США продолжают искать пути решения проблемы с Японией и Южной Кореей.
Ранее власти КНДР заявили, что переговоры с американскими властями по денуклеаризации полуострова зашли в тупик.
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