Депутат от ЛДПР Деньгин перейдет в Совет федерации

Депутат от партии ЛДПР Вадим Деньгин перейдет в Совет федерации. Об этом заявил руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА «Новости».

«Идет сенатор наш в верхнюю палату, сейчас это будет Вадим Деньгин, сегодня (15 сентября) последний день будет сидеть в нижней палате», — уточнил политик.

Вадим Деньгин является депутатом Государственной думы шестого и седьмого созывов, он занимает пост первого замглавы фракции ЛДПР. Он является также одним из авторов запрета иностранным интернет-компаниям хранить персональные данные россиян за пределами страны.

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