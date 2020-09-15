ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, президентские выборы 9 августа были сфальсифицированными.

«Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии», — добавил Боррель.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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