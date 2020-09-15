Цепкало готовит документы по Лукашенко для суда в Гааге

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что группа иностранных адвокатов готовит документы для привлечения действующего главы республики Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

По его словам, будет более чем достаточно, если против президента и его семьи введут персональные санкции. Они должны в том числе касаться финансовых фондов и коммерческих организаций, которые якобы проводят транзакции «по доверительному управлению со стороны Лукашенко».

Цепкало также отметил, что в настоящее время юристы собирают свидетельства людей, пострадавших в первые дни президентских выборов на акциях протестов. Соответствующие данные он намерен представить в международных судах, в частности, в Гааге.

Он также добавил, что в судах США создан прецедент относительно людей, замешанных в пытках и избиениях граждан. Если команда Цепкало сможет подготовить необходимые документы, эти лица не смогут осуществлять какие-либо финансовые операции как в Белоруссии, так и за границей.

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