Посольство РФ призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне оценило заявление главы Командования глобального удара ВВС Соединенных Штатов генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе». Соответствующий комментарий опубликован на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве отметили, что в интервью изданию Air Force Times Рэй «фактически ставит на одну доску «угрозу» от России и Китая с вызовом, исходящим от терроризма». Рэй увязал это с ведущейся Россией и КНР модернизацией ядерного арсенала.

Такие заявления в США делают «на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия», подчеркнули в диппредставительстве.

В сообщении также указывается, что подобные действия американской стороны повышают риск эскалации.

«Предлагаем американским партнерам не «раздувать» антироссийские настроения в обществе. Вместо этого — сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности», — призвали в посольстве.

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