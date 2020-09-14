Президент Эстонии пригрозила руководству Белоруссии судом в Гааге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что действующее руководство Белоруссии может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия против участников акций протеста. Об этом сообщает портал ERR.

«Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко», — Кальюлайд.

Политик также отметила, что виновные в насилии против белорусской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны. По словам эстонского лидера, судьбу Белоруссии должен решать только ее народ. При этом вмешательство извне «невозможно и нецелесообразно», указала Кальюлайд.

«И это касается как Востока, так и Запада», — добавила Кальюлайд.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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