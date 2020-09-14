В Координационный совет оппозиции Белоруссии вошли больше пяти тысяч человек
В Координационный совет белорусской оппозиции вошли больше пяти тысяч человек, сообщил совет в Telegram.
«Сейчас в расширенном составе совета более 5 000 человек», — говорится в сообщении.
Также орган снова призвал «прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы».
О создании Координационного совета объявила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская 14 августа.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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