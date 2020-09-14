Трамп полагает, что глобальное потепление уйдет само
Глобальное потепление уйдет само, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА «Новости».
«Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает», — сказал Трамп, выступая в Калифорнии, где бушуют лесные пожары.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров погибли 22 человека. В штате действуют около 30 крупных очагов, которые уже уничтожили больше четырех тысяч зданий и выжгли 1,2 миллиона гектар.
Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что 16 августа в районе парка Долина Смерти в Калифорнии температура воздуха прогрелась до +54,4°C, что может оказаться рекордом для штата. По прогнозам, тепловая волна продолжит двигаться по западному побережью. Из-за высокой нагрузки на электросети в Калифорнии многие жители остались без электричества. 18 августа штат объявил режим чрезвычайной ситуации.
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