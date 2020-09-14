СМИ: мэр Харькова заболел коронавирусом и впал в кому
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Мэра Харькова Геннадия Кернеса положили в больницу с двусторонним воспалением легких, у него выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказали собеседники издания, болезнь у градоначальника протекает в крайне сложной форме.
По информации источников в офисе украинского лидера и харьковской мэрии, Кернес в настоящее время пребывает в коме.
Последний раз на публике он появлялся на праздновании Дня города, который отмечался 23 августа, отмечает издание.