Памфилова рассказала о хамстве наблюдателей на выборах

Центральный избирательный комитет (ЦИК) выявил беспрецедентный уровень хамства и агрессии со стороны ряда наблюдателей на выборах в регионах России. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает RT.

По ее словам, такие случаи были не везде.

«В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии», — рассказала Памфилова.

Она выразила благодарность тем наблюдателям, которые добросовестно выполняли свою работу и обеспечивали законность проведения кампании.

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