Эксперт: прогнозы о провале властей на выборах не оправдались

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в разговоре с «Газетой.Ru» оценил результаты Единого дня голосования в России.

«Начнем с общих оценок — выборы, безусловно, легитимны, они состоялись, значимых нарушений не было зафиксировано. Тем более, не может идти речь о признании выборов где-то недействительными. Я считаю, это успех с точки зрения выборного законодательства. Можно обратить внимание на многодневный характер голосования, но отзывы избирателей в этой связи скорее позитивные. Люди осознают те вызовы, которые есть из-за коронавируса, и воспринимают это как специальную меру», — заявил социолог.

По словам эксперта, распространялось мнение о немыслимом количестве вторых туров — назывались цифры в семь возможных вторых туров на губернаторских кампаниях, делались прогнозы о неуспехе партии власти — но всё это не оправдалось.

«Почему это произошло — основная специфика связана с двумя выборными моментами. Первое — серьёзная перезагрузка системы власти, целеполагания власти. В том числе и на региональном уровне объявлена она была президентом. Второе — ситуация с коронавирусом. При этом понятно, что власть, которая по установке от президента должна больше участвовать и нести ответственности за жизни людей, в ситуации сложно экономики это конечно вызов. И власть с ним, скорее, справилась», — добавил он.

Потуремский также подчеркнул, что полученный на ЕДГ результат — это прежде всего оценка работы политической системы и власти государства вообще в этот сложный год.