Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
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За действующего губернатора Ленинградской области Александра Дрозденкоа проголосовали 83,6% избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службу областного правительства.
Отмечается, что явка на выборы в регионе составила 51,52% (701 167 человек).
Всего в выборах участвовали четыре кандидата: Александр Дрозденко (83,61% голосов), Андрей Лебедев (7,30%), Александр Перминов (4,57%), Александр Габитов (3,06%).
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