Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет разговор с российским коллегой Владимиром Путиным «тет-а-тет». Об этом сообщает «БелТа» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Переговоры состоятся 14 сентября в Сочи в формате «один на один». Планируется обсуждение союзных отношений, перспективы развития двустороннего сотрудничества и международной проблематики.

Ранее сообщалось, что Лукашенко вылетел в Россию.

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