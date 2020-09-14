Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет разговор с российским коллегой Владимиром Путиным «тет-а-тет». Об этом сообщает «БелТа» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Переговоры состоятся 14 сентября в Сочи в формате «один на один». Планируется обсуждение союзных отношений, перспективы развития двустороннего сотрудничества и международной проблематики.
Ранее сообщалось, что Лукашенко вылетел в Россию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рабочий визит: Путин встретится с Лукашенко в Сочи
— Москву попросили призвать Лукашенко «уступить воле народа»