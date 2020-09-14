Лукашенко вылетел в Россию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», опубликовавший видео вылета президентского самолета.
Лукашенко встретится 14 сентября в Сочи с главой России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что российский и белорусский лидер намерены обсудить перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
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