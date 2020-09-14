Лукашенко вылетел в Россию

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», опубликовавший видео вылета президентского самолета.

Лукашенко встретится 14 сентября в Сочи с главой России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что российский и белорусский лидер намерены обсудить перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Рабочий визит: Путин встретится с Лукашенко в Сочи

Путин и Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи

Москву попросили призвать Лукашенко «уступить воле народа»