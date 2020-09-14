На выборах главы Архангельской области лидирует Цыбульский

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Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,65% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Второе место занимает Ирина Чиркова от «Справедливой России» с 16,91%, третье — Сергей Пивков из ЛДПР с 6,75%.

Явка на выборах в регионе составила 36,6%.

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