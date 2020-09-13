Тихановская: КС оппозиции Белоруссии был обезглавлен, но он не пропадет
Экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская заявила, что Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии в условиях отсутствия полноценного президиума продолжает работу и будет принимать решения о дальнейшей работе узким составом членов, передает РИА «Новости».
По ее словам, КС продолжает работать и не пропадет, он остается «главным инструментом диалога между так называемой властью и людьми».
«Координационный совет, несмотря на то, что он <...> был обезглавлен, продолжает свою работу», — сказала Тихановская.
КС оппозиции Белоруссии был создан по инициативе Тихановской. В настоящее время члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей.
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