Эксперт рассказала о том, как проходит ЕДГ

Политолог, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как проходит Единый день голосования.

«Выборный день еще не закончился, но на данный момент жалоб достаточно немного. Но, посмотрим, чем сегодня закончится, потому что основные жалобы идут, конечно, в день голосования и после. Что касается конкуренции, то я не помню за три последних месяца громких историй, когда какие-то партии были сняты, но я не считаю новичков, у которых опыта нет», — отметила она.

Курбангалеева добавила, что на «выборах в Законодательные собрания среднее количество партий больше восьми». «Я считаю, что это достаточно хороший уровень конкуренции. И молодые партии у нас активно участвовали, и малые партии, и не молодые», — рассказала спикер.

«Явку будем смотреть. В целом она, на уровне губернаторских выборов, вероятно, будет выше [по сравнению с прошлыми выборами]. Понятно, что это связано во многом с трехдневным голосованием», — заявила Курбангалеева.

Она отметила, что пока «не видит особых сенсаций». «Надо разбираться с результатами, а так кампания относительно спокойная», — сказала эксперт.

Специалист добавила, что «было опасение, что люди устанут и не придут» на выборы, так как предыдущее голосование по поправкам к Конституции состоялось всего два с половиной месяца назад. «Но здесь включились другие механизмы. Чем выше конкуренция, тем выше уровень явки. Это связано с тем, что каждый кандидат пытается мобилизовать своего избирателя», — заключила она.