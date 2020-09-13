Губернатор Приморья потерял собаку и попросил жителей помочь в поисках

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о пропаже своей собаки по кличке Юка. На своей странице в Instagram он призвал жителей региона помочь в поиске питомца.

«Друзья, в эту субботу, пока был в командировке по краю, пропала моя собака — породы акита ину рыжего окраса по кличке Юка <...> Если вдруг найдете ее или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в Директ», — написал губернатор.

Он также попросил приморцев поделиться его сообщением на страницах в социальных сетях.

Отмечается, что собака пропала в районе железнодорожной станции Санаторная.