Главой Ненецкого АО был избран Юрий Бездудный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) избрали на пост главы региона действующего врио губернатора Юрия Бездудного, сообщает РИА «Новости».
«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — заявил председатель заксобрания Александр Лутовинов.
Против кандидатуры врио высказались два депутата.
Находиться на новом посту Юрий Бездудный будет 5 лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Программу экономической интеграции НАО и Поморья сформируют с учетом мнения жителей
— Песков объяснил, почему НАО проголосовал против конституционных поправок