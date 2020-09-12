Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ

Президент США Дональд Трамп предположил, что его конкурент на предстоящих выборах Джо Байден принимает сильнодействующие препараты, улучшающие работоспособность. Об этом сообщает Fox News.

«Я думаю, что, вероятно, в этом замешаны наркотики», — сказал Трамп, не приведя каких-либо фактов.

В августе Трамп в интервью Washington Examiner предложил Байдену пройти тест на употребление запрещенных веществ перед проведением теледебатов в сентябре. В 2016 году Трамп предлагал то же самое своему тогдашнему сопернику Хиллари Клинтон, поскольку, по его словам, она «накачивалась» перед тем, как выйти к нему лицом к лицу. Клинтон отказалась от этого.

Президентские выборы состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября.

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