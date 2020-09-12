Лавров: Россия ответит на возможные санкции Запада из-за Навального

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на возможные новые санкции Запада в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

«Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — сказал министр в эфире «России 1».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, и блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель блогер находился в коме.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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