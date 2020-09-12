Россия предложила США совместно бороться с терроризмом

Россия заявила о готовности к активизации сотрудничества с США в борьбе с терроризмом и ждет ответа США. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В знак уважения и скорби к людям, которые погибли в ходе терактов, мы приспустили флаг в посольстве России, - обратил внимание дипломат. - Борьба с терроризмом является очень хорошей возможностью, сферой, где мы могли бы сотрудничать вместе с США. Мы готовы к такому взаимодействию, слово за нашими американскими партнерами», — сказал посол.

19 лет назад, 11 сентября 2001-го года, произошел самый страшный и крупный теракт в истории Соединенных Штатов, который потряс весь мир. В этот день террористы из группировки «Аль-Каида» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России) захватили четыре гражданских пассажирских самолета. Первый из них врезался в северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, а второй — в южную, что вызвало последующее обрушение обоих небоскребов. Третий лайнер протаранил здание Пентагона, а четвертый, пассажиры которого пытались оказать террористам сопротивление, рухнул неподалеку от Питтсбурга в штате Пенсильвания. В результате атак погибли 2977 человек, еще несколько тысяч получили ранения.

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