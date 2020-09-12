Немецкий депутат допустил, что ситуацией с Навальным могли воспользоваться

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что ситуация с Алексеем Навальным может использоваться как предлог для подрыва отношений между Россией и Германией. Об этом сообщает телеканал «360».

«ХДС (Христианско-демократический союз — прим. ред.), правящая партия, была полностью настроена на закрытие «Северного потока — 2». Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим — что-то, даже непонятно, что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных штатов», — говорится в сообщении.

По словам депутата, остальные партии немецкого парламента придерживаются иного мнения, нежели правящая ХДС.

Ранее Spiegel со ссылкой на главу разведки Германии Бруно Каль сообщало, что Алексей Навальный мог якобы подвергнуться воздействию «более жесткого» варианта «Новичка».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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