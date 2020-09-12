В США обнаружили список возможных участников проекта «Лахта»

Расследование американских властей выявило список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта», который предположительно дискредитировал выборы в США. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы штата Вирджиния.

«В ходе этого расследования правоохранители получили ордер на обыск учетной записи электронной почты, принадлежащей известному члену проекта «Лахта». При изучении содержания этой электронной почты правоохранители установили списки (участников) проекта «Лахта» за период с января по сентябрь 2017 года, в которых идентифицированы участники (проекта с указанием) отделов и должностей», — говорится в письменных показаниях по делу Лифшица.

Как заявила агент Секретной службы США Хизер Тернер, начиная примерно с середины 2014 года проект «Лахта» «действовал через ряд российских организаций», в числе которых Тернер называет «Агентство интернет-исследований», «Медиасинтез» (MediaSintez LLC), «Главсеть» (GlavSet LLC), «Миксинфо» (MixInfo LLC), «Азимут», «Новинфо» (NovInfo LLC), «Федеральное агентство новостей» (Federal News Agency LLC) и другие.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного украинца из-за приписываемого им «вмешательства» в американские выборы. В «черный список» попали Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и гражданин Украины Андрей Деркач. Россияне проживают в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, они работают в Агентстве интернет-исследований, которое американские власти связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

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