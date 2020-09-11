В CША поддержали требования Тихановской о новых выборах в Белоруссии
Вашингтон поддерживает требования баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, в том числе проведение новых выборов в республике, заявил во время пресс-конференции с журналистами первый замгоссекретаря США Стивен Биган, передает РИА «Новости».
В ходе брифинга он назвал три недавних требования белорусского политика.
По словам Бигана, к этим требованиям относятся «свободные и честные президентские выборы, освобождение всех политических заключенных», а также «расследование преступлений белорусских властей против народа Белоруссии».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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