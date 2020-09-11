ЕР на выборах координирует работу наблюдателей с помощью приложения для смартфонов

«Единая Россия» в дни выборов координирует работу своих наблюдателей посредством приложения для смартфонов. Как отмечает сайт партии, оно доступно на платформах Android и IOS.

Систему начали разрабатывать в 2018 году, когда в России прошли выборы президента страны, рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

«Таких технических ресурсов нет ни у одной партии в России. Все «железо» и программное обеспечение прошло сертификацию в соответствующих государственных центрах, которые обеспечивают работу с коммерческой и государственной тайной. Кроме того, мы испытали наши цифровые возможности на предварительном голосовании партии, которое в этом году впервые прошло полностью в онлайн-формате. Мы очень скрупулезно относимся к вопросам безопасности данных, в том числе персональных, при проведении выборных процедур», — сказал Перминов.

Через приложение наблюдатели отправляют в федеральный ситуационный центр «Единой России» информацию об открытии и закрытии участковых избирательных комиссий — в случае, если открытие/закрытие отклонено от нормативного времени, указывают причины случившегося. Кроме того, они сообщают явку избирателей, данные экзитполов и информацию о нарушениях. В последнем случае могут прикрепить фото или видео.

Попасть в систему без верификации невозможно — в нее загружены данные обо всех наблюдателях «Единой России» в стране.

«Мы максимально заинтересованы в том, чтобы распространять этот цифровой опыт. Если от Центризбиркома поступит соответствующий запрос — мы готовы поделиться своими наработками», — резюмировал Сергей Перминов.

Кроме того, уже начал свою работу ситуационный центр «Единой России» по контролю за ходом голосования в ЕДГ-2020.

«Основная задача — мониторинг ситуации на избирательных участках. Это работа с обращениями, их рассмотрение и оперативное реагирование на нарушения в случае их возникновения», — сказал Перминов.

Также через ситуационный центр партия координирует работу своих наблюдателей.

«У «Единой России» есть так называемый «золотой стандарт» — на каждом участке должно быть минимум два наблюдателя, которые представляют нашу партию для того, чтобы мы могли понимать, насколько выборные процедуры прозрачны. И следуя этим стандартам, мы еще в самом начале избирательной кампании сказали, что со своей стороны обеспечим абсолютную легитимность и законность в единый день голосования», — подчеркнул Перминов.