В Кремле назвали дату визита Лукашенко в Москву
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Визит президента Белоруссии Александра Лукашенков Россию состоится в понедельник, 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков отметил, что Лукашенко пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным.
Песков добавил, что пресс-конференции по итогам переговоров между главами государств не будет.
Лукашенко ранее встречался в Минске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.