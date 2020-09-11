Штаб Байдена попросил денег у российского журналиста

Журналист РИА Новости получил от штаба кандидата в президенты США Джо Байдена электронное письмо с просьбой финансово поддержать политика, пишет РИА «Новости».

Корреспондент зарегистрировался на официальном сайте кампании Байдена. Через некоторое время журналисту пришло письмо с предложением пожертвовать президентской кампании от $15 до $1000. Можно перечислить любую сумму денег.

Выборы пройдут в США 3 ноября этого года. В конце августа действующий президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок.

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