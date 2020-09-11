МИД прокомментировал заявления США о вмешательстве России в выборы

Москва считает заявления Соединенных Штатов о вмешательстве в выборы инсинуациями, а все обвинения — голословными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

10 сентября Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного украинца из-за приписываемого им «вмешательства» в американские выборы.

По словам Захаровой, данное решение «не содержит ничего, кроме сигнала о намерении следовать ставшей в общем-то обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях», которые приписываются Вашингтоном российскому Агентству интернет-исследований. Такими действиями США демонстрируют намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений, отметила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что Россия «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах».

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