Тест Тимошенко на коронавирус дал отрицательный результат
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Тест на коронавирус лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко дал отрицательный результат, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что врачи продолжают лечить Тимошенко от воспаления легких.
О заражении Тимошенко коронавирусом стало известно 23 августа. Ранее СМИ писали, что политик находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
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