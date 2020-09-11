Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным
Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА «Новости».
«Мы строго осуждаем нападение и призываем к беспристрастному международному расследованию, в котором бы приняли участие эксперты ОЗХО», — заявил эстонский поспред.
Он также призвал власти России к сотрудничеству в расследовании, а также отметил, что Москве необходимо предоставить отчет, как запрещенное нервно-паралитическое вещество могло быть использовано при отравлении Навального.
Ранее стало известно, что врачи вывели блогера из искусственной комы.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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