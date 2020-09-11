Трамп заявил, что не вмешивается в расследование дела о слежке за его штабом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вмешивается в расследование дела о слежке американскими спецслужбами за его предвыборным штабом в 2016 году, сообщает ТАСС.

«Я не вовлечен в это. Я намеренно не стал в это вмешиваться», — заверил Трамп.

Он также не стал отвечать на вопрос о своем отношении к американскому спецпрокурору Джону Дарему, который расследует это дело.

По его словам, чтобы сделать какие-либо выводы, необходимо увидеть результаты расследования.

Дело о слежке за штабом Трампа было инициировано генпрокурором США Уильямом Барром в 2019 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-сотрудник ФБР признался в подлоге по «российскому делу»

— Трамп назвал администрацию Обамы самой коррумпированной

— Трамп обвинил демократов в грязном ведении избирательной кампании